Sonniges Wetter für Allerheiligen: Bis zu 17 Grad

Am Freitag, Allerheiligen, setzt sich das sonnige Hochdruckwetter fort. Hoch liegende Wolken können den Sonnenschein zwischendurch etwas dämpfen, heißt es seitens der Geosphere Austria. Im Westen lösen sich regionale Nebelfelder rasch auf, in Unterkärnten hingegen hält sich der Nebel gebietsweise bis um die Mittagszeit, auch hier gibt es spätestens am Nachmittag aber noch Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad, so die Geosphere Austria abschließend.