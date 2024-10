Zehnjähriger Junge von Hund in Oberschenkel gebissen

Heute Abend wurde ein zehnjähriger Junge in Gmunden von einem Hund in den Oberschenkel gebissen.

Heute Abend wurde ein zehnjähriger Junge in Gmunden von einem Hund in den Oberschenkel gebissen.

Am 31. Oktober gegen 18.30 Uhr kam es in einem Veranstaltungszentrum in Altmünster zu einem Hundebiss. Ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden führte einen Hund, der weder angeleint noch mit einem Maulkorb gesichert war, obwohl sich viele Menschen in der Nähe befanden. Plötzlich rannte der Hund los und biss einen zehnjährigen Jungen aus dem Bezirk Gmunden in den linken Oberschenkel. Der Junge erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Gmunden gebracht.