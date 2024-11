Menschenrechtspreis 2024: Steiermark ehrt herausragende Engagements

Auf Antrag von Landeshauptmann Christopher Drexler hat die Steiermärkische Landesregierung in ihrer Sitzung am 30. Oktober 2024 einstimmig die Preisträger für den Menschenrechtspreis des Landes Steiermark beschlossen. Der mit 7.500 Euro dotierte Preis wird in diesem Jahr aufgeteilt und an Doris Peitler sowie das Afro-Asiatische Institut Graz verliehen. Die Entscheidung folgt dem einstimmigen Vorschlag der Menschenrechtsjury.

Preisträger als Vorzeigebeispiele

„Der Einsatz für Menschenrechte ist wichtiger denn je. Wir dürfen nicht müde werden, mit Nachdruck immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Errungenschaft keinesfalls selbstverständlich ist und die Menschenrechte universell und unteilbar gelten“, erklärte Drexler. Er und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang betonten, dass die diesjährigen Preisträger ein Beispiel für den aktiven Einsatz seien, wofür sie ihnen herzlich danken möchten.

Alle Gruppen in Gesellschaft integrieren

Doris Peitler, Direktorin von WIST Steiermark und stellvertretende Obfrau des Vereins „Soziale Projekte Steiermark“, verfolgt das Ziel, alle (Rand-)gruppen der Gesellschaft vollständig zu integrieren und ein gemeinschaftliches Miteinander zu fördern. Sie setzt sich ehrenamtlich und mit großem Einsatz für Menschen am Rande der Gesellschaft ein, indem sie durch gemeinsame Aktivitäten Isolation überwinden hilft.

Gleichberechtigte Gesellschaft

In verschiedenen Vereinsprojekten, wie dem Ball der Vielfalt und Beauty Youngsters, engagiert sie sich für eine tolerante und gleichberechtigte Gesellschaft, in der jeder Mensch respektiert wird, unabhängig von Herkunft, Sprache, Hautfarbe, Religion oder Behinderung. Zudem hat sie eine Spendenaktion für die Ukraine ins Leben gerufen, bei der 4.000 Katheter sowie Rollstühle und Rollatoren gespendet wurden. Aber auch Geld wurde gesammelt. Doris Peitler ist ein Beispiel für einen engagierten Menschen, der sein Denken in Taten umsetzt.

Hast du schon einmal gespendet? Ja, einmal Ja, ich spende regelmäßig Nein, ich habe noch nie gespendet Nein noch nicht, aber ich würde gerne Ich kann mich nicht erinnern Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Afro-Asiatische Institut Graz

Das Afro-Asiatische Institut Graz (AAI) wurde 1962 von der Diözese Graz-Seckau unter Bischof Josef Schoiswohl als kirchliche Stiftung gegründet und feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Seit der Einweihung im Jahr 1964 bietet es Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika ein Zuhause und fördert den interkulturellen Dialog in der Steiermark.

Anlaufstelle für internationale Studenten

Das AAI agiert als internationales Kommunikations- und Begegnungszentrum, das nicht nur ausländischen Studierenden, sondern auch österreichischen Studierenden und der Öffentlichkeit dient. Es bietet umfassende Informationen und Services, einschließlich individueller Beratung und Betreuung für Stipendiaten aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Aktuell stehen im Quartier Leech 50 Heimplätze für diese Studierenden zur Verfügung.

Kulturaustausch in Graz und der Steiermark

Als interreligiöses Kompetenzzentrum setzt das AAI auf die verbindende Kraft der Religionen und fördert den interkulturellen Dialog in Graz und der Steiermark. Mit einem vielfältigen Programm, das Workshops, Ausstellungen, Konzerte, Filmvorführungen und religiöse Feiern umfasst, trägt es aktiv zum Kulturaustausch und zur Förderung junger Künstler und Wissenschaftler bei.

Menschenrechtspreis für das Land Steiermark

Die Steiermärkische Landesregierung hat am 29. Mai 2000 einstimmig beschlossen, einen Menschenrechtspreis für das Land Steiermark ins Leben zu rufen. Ziel dieses Preises ist es, Aktivitäten zur Durchsetzung, Entwicklung und Förderung der Menschenrechte zu unterstützen und herausragende Leistungen in diesem Bereich zu würdigen. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen.

Mehrere Auszeichnungen in der Vergangenheit

Um Vorschläge für die Preisverleihung zu sammeln, wurde ein Aufruf an die Mitgliedsorganisationen der gemäß den Statuten eingerichteten Menschenrechtsjury, an frühere Preisträger sowie über die Medien gerichtet. Für das Jahr 2024 wurden insgesamt zehn Vorschläge eingereicht. Bislang haben 37 Steirer sowie Institutionen den Preis erhalten, darunter die Initiative „Steiermark hilft“, der Verein „RosaLila PantherInnen“, Gerd Kronheim, Geschäftsführer des Vereins Bicycle, die Marienambulanz in Graz und Kurt Senekowitsch, der mit seinem Verein Achterbahn seit vielen Jahren für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen aktiv ist. Auch der Hospizverein Steiermark sowie die Straßenzeitung Megaphon wurden mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2024 um 07:09 Uhr aktualisiert