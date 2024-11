Halloween-Schreck in Villach: Rote Ballons sorgen wieder für Gänsehaut

Lebt Pennywise etwa in der Draustadt? Wieder sind die roten Luftballone zu Halloween in Villach aufgetaucht.

„Wir fliegen hier unten. Wir fliegen alle. Du wirst auch fliegen.“ – Kennern des Horrorgenres läuft es bei diesen Sätzen eiskalt den Rücken hinunter. Bekannt ist das Zitat, ebenso wie die roten Luftballons, nämlich aus dem Roman und Grusel-Film „ES“ von Stephen King, in denen der Horror-Clown Pennywise für Angst und Schrecken sorgt.

Rote Luftballone erneut in Villach aufgetaucht

Die roten Luftballons sollen signalisieren, dass sich der Killer-Clown ganz in der Nähe aufhält. Bereits zum dritten Mal in Folge wurden diese nun in der Halloween-Nacht in Villach verteilt. Eine 5-Minuten-Leserin ließ uns entsprechende Fotos zukommen. Was genau es mit der Aktion auf sich hat, ist bislang unklar. Es dürfte sich aber wohl um einen Halloween-Streich mit ordentlichem Grusel-Faktor handeln.