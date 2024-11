Hahn-Krähstreit in Niederösterreich beigelegt: Kiki darf bleiben

Veröffentlicht am 1. November 2024, 09:29 / ©pixabay / klimkin

In Perchtoldsdorf sorgte das Krähen eines Hahns in den vergangenen Wochen für hitzige Diskussionen. Der Fall entwickelte sich zu einem Nachbarschaftsstreit zwischen einem Ehepaar und einer benachbarten Anwaltskanzlei, bei dem es um angebliche Lärmbelästigungen durch das Tier ging. Nun wurde eine gütliche Einigung erzielt: Der betagte Hahn „Kiki“ darf seinen Lebensabend beim Ehepaar verbringen. In einer gemeinsamen Erklärung verkündeten die Familie Sperl und die Fürst Skalitzky Rechtsanwälte: „Kiki der Hahn darf seinen Lebensabend weiter bei seiner Familie verbringen, und es wird kein neuer Hahn mehr angeschafft.“

Anwaltliche Schritte sorgten für Aufsehen

Der Fall nahm zunächst an Fahrt auf, als die Anwaltskanzlei dem Ehepaar eine Aufforderung zur „sofortigen Unterlassung“ der vermeintlichen Lärmemissionen zustellen ließ. Darin wurde kritisiert, dass das Krähen des Hahns eine „unzumutbare Lärmbelästigung“ darstelle. Die Bitte um eine Reduktion der „Hühnerhaltung“ stieß jedoch auf Widerstand bei den Hühnerhaltern und führte zu einer Diskussion über das Recht auf tierische Gesellschaft und das Thema Lärmschutz.

Erleichterung auf beiden Seiten

Im Gespräch mit dem ORF Niederösterreich zeigten sich beide Parteien erleichtert über die nun gefundene Lösung. Einer der Anwälte, Patrick Skalitzky, betonte, dass Kiki bereits ein sehr hohes Alter erreicht habe und daher seine letzten Jahre bei der Familie verbringen könne. „Für beide Seiten ist die Einigung eine zufriedenstellende Lösung“, so Skalitzky.

Gemeindevertreterin im Fokus

Der Streit fand über soziale Medien weite Verbreitung, da die Gemeindevertreterin Gabriele Wladyka, Chefin der Perchtoldsdorfer Bürgerliste (PBL), das anwaltliche Schreiben über die sozialen Medien öffentlich machte. Sie steht nun selbst im Fokus, da die Kanzlei wegen eines angeblichen Verstoßes gegen den Briefschutz rechtliche Schritte in Betracht zieht. Wladyka, die in der Gemeinde für das Bauwesen verantwortlich ist, sieht das gelassen: „Ich habe mich im Vorfeld erkundigt und hatte kein schlechtes Gewissen.“