Allerheiligen: Verstärkte Öffis für Friedhofsbesuche in Wien

Die Wiener Linien erhöhen am heutigen Feiertag die Intervalle.

Veröffentlicht am 1. November 2024, 09:36 / ©5min.at

Um den Andrang am Feiertag zu bewältigen, erhöhen die Wiener Linien die Taktung auf mehreren Linien. Besonders die Straßenbahnen 11 und 71 fahren in kürzeren Abständen und bringen Besucherdirekt zum Wiener Zentralfriedhof. Aufgrund von Bauarbeiten verkehrt die Linie 71 jedoch nur ab dem Schwarzenbergplatz. Der Zugang zum Friedhof bleibt so trotz Einschränkungen gut erreichbar.

Sonderbusse für Allerheiligen im Einsatz

Zusätzlich werden am Allerheiligen-Tag die Buslinien 38B und 39B eingesetzt, die Friedhöfe in Nußdorf, Heiligenstadt und Sievering anfahren und damit den Zugang zu diesen Friedhöfen erleichtern. Diese Sonderlinien bieten eine komfortable Anreise für Besucherund tragen zur Entlastung der regulären Linien bei.

Häufigere Busfahrten zu weiteren Friedhöfen

Für den Ottakringer Friedhof sind die Linien 46A und 46B in dichteren Intervallen im Einsatz. Besucher des Neustifter Friedhofs können die Linie 41A nutzen, die ebenfalls häufiger verkehrt. Der 47A bringt Fahrgäste zum Baumgartner Friedhof, während die Linie 63A bereits seit dem frühen Morgen im Zehn-Minuten-Takt zum Südwestfriedhof unterwegs ist.