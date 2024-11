KAC empfängt Innsbruck zum Showdown vor der Länderspielpause

Am Freitag empfangen die Rotjacken die Innsbrucker Haie in Klagenfurt.

In ihrer letzten Partie vor der Länderspielpause empfangen die Rotjacken am Freitagabend den HC Innsbruck in der Kärntner Landeshauptstadt. Die Haie liegen zwar aktuell auf Tabellenplatz zwölf, dennoch weiß KAC-Stürmer Senna Peeters: Die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen! „Mit Innsbruck verbindet mich noch viel, ehemalige Teamkollegen, Trainer, Mitarbeiter, mit denen bin ich noch in Kontakt. Von daher wird das ein cooles Spiel für mich. Die Haie sind eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft, ganz egal, in welcher Spielsituation, auch in Unterzahl, sie suchen immer den Weg zum Tor. Mit Evan Buitenhuis haben sie meiner Meinung nach einen sehr guten Goalie, der zudem auch ein unglaublicher Typ ist. Also müssen wir schauen, dass wir defensiv stark sind und vorne dann unsere Chancen verwerten.“

Fünf Ausfälle beim KAC

Den Rotjacken fehlt unverändert das verletzte Quartett Jan Muršak, Raphael Herburger, Fabian Hochegger und Nick Pastujov. Alle genannten Rekonvaleszenten sind bereits wieder in das leichte Eistraining eingestiegen bzw. stehen unmittelbar vor diesem Schritt und werden im Laufe des Novembers in den Spielbetrieb zurückkehren. Beim Sieg in der Bundeshauptstadt am Dienstag wurde die Verletztenliste allerdings vorerst wieder länger: Verteidiger Maximilian Preiml hat sich gegen Wien eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird gegen den HC Innsbruck ebenfalls fehlen.