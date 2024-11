Shop-Eröffnung: Neues Leben zieht in die Villacher Lederergasse

Am Samstag eröffnet die Hunde- und Katzenboutique "Herz & Pfote" in der Lederergasse.

Veröffentlicht am 1. November 2024

Tierliebhaber aufgepasst! Am morgigen Samstag, dem 2. November 2024, eröffnet eine neue Hunde- und Katzenboutique in der Lederergasse. Die zertifizierte Hundewellnesstrainerin und diplomierte Hundefriseurin Kerstin Ruhsam will dort künftig nicht nur trendiges Zubehör und hochwertige Bio-Leckerchen für eure kleinen Begleiter anbieten, sondern auf Fragen rund um die Fellnasen beantworten. Erhältlich ist auch ausgewählte Literatur zu Hunde- und Katzenthemen. Besonders cool: „Zur Eröffnung wird es auch eine Verkostung für eure Vierbeiner geben“, verrät Ruhsam gegenüber 5 Minuten. Vorbeischauen lohnt sich.