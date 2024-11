Graz: Eigene Allerheiligen-Buslinie bringt dich zum Friedhof

Veröffentlicht am 1. November 2024, 10:26 / ©Holding Graz/Watzinger

Am heutigen Allerheiligentag, den 1. November 2024, wird die Buslinie 39 tagsüber, wenn es erforderlich ist, im Streckenabschnitt Jakominiplatz – Urnenfriedhof mit zusätzlichen Bussen (Linienbezeichnung 39E) verstärkt.

Eigene Allerheiligen-Buslinie

Von Mittwoch, 30. Oktober 2024, ab 4.30 Uhr bis Samstag, 2. November 2024, bis 24 Uhr wird die Haltestelle Feuerhalle der Linie 39 in Richtung Wirtschaftskammer/tim zur Endhaltestelle Urnenfriedhof verlegt. Weiters verkehrt am Allerheiligentag die Buslinie 52Z. Diese Allerheiligen-Buslinie fährt in der Zeit von 8 bis 18 Uhr auf der Strecke Hauptbahnhof – Zentralfriedhof.