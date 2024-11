Nach Hochwasser: Bahnhof Tullnerfeld ab Montag wieder in Betrieb

Nach den schweren Hochwasserschäden am Bahnhof Tullnerfeld (Bezirk Tulln) kündigen die ÖBB an, den Betrieb am Montag wieder aufzunehmen. Fahrgäste können somit wieder zwischen Wien und Tullnerfeld reisen. Die Strecke von Tullnerfeld nach St. Pölten bleibt jedoch bis zum 15. Dezember wegen anhaltender Sanierungsarbeiten am Eisenbahntunnel Atzenbrugg gesperrt.

Eingeschränkte Infrastruktur und provisorische Lösungen

Der Bahnhof ist nach umfangreicher Reinigung wieder betriebsbereit, und sowohl die Treppen als auch die Aufzüge zu den Bahnsteigen sind ab Montag zugänglich. Laut ÖBB-Sprecherin Julia Krutzler seien jedoch noch einige Arbeiten offen. „Es wird teilweise noch gearbeitet, die Geschäfte bleiben teilweise noch geschlossen, aber wir haben uns bewusst dazu entschlossen, die restlichen Arbeiten bei laufendem Betrieb vorzunehmen“. Vorübergehend müssen Fahrgäste jedoch mit provisorischen Einrichtungen auskommen, darunter ein WC-Container am Vorplatz und ein mobiles Heizwerk im Wartebereich. Die wesentliche Infrastruktur – darunter Lautsprecher, Monitore, WLAN und Bahnsteiganzeigen – steht den Reisenden jedoch wieder vollumfänglich zur Verfügung.

©ÖBB Darren Die Toiletten müssen erneuert werden.

Zugverbindungen mit CJX5 ab Montag

Ab Montagfrüh verkehrt die Linie CJX5 wieder zwischen Wien Westbahnhof, Wien Hütteldorf und Tullnerfeld. Zu Stoßzeiten fährt der Zug im 30-Minutentakt, sonst einmal pro Stunde. Die Strecke nach St. Pölten bleibt noch unterbrochen, um die Reparaturen im Tunnel Atzenbrugg fortzusetzen.