Steirerderby: HSG Holding Graz trifft auswärts auf die BT Füchse

Am Samstag geht es für die HSG Holding Graz nach Bruck an der Mur zu den BT Füchsen Auto Pichler.

Ein Blick in die Tabelle zeigt, dass die Gastgeber auch in diesem Jahr wieder stark in die neue Saison gestartet sind. Mit zwölf Punkten aus acht Spielen stehen die Obersteirer aktuell auf Tabellenplatz drei. „Die BT Füchse zählen in diesem Jahr zu den Meisterkandidaten, zuhause hat das Team noch kein Spiel verlieren. Wir stellen uns auf eine hitzige Partie ein, bei der wir dieses Mal als Sieger vom Platz gehen möchten“, so HSG Holding Graz Spieler Nemanja Belos. Nach dem ersten Derbysieg vergangene Woche gegen die HSG Xentis Lippizanerheimat möchten die Grazer nun den Schwung in das Auswärtsderby mitnehmen.

HSG will zwei wichtige Punkte mit nachhause nhemen

„Wir brennen für diese besonderen Spiele. Wir fahren nach Bruck um zwei wichtige Punkte mit nachhause zu nehmen“, so Kreisläufer Lukas Schweighofer. Im Spiel wird man wohl weiterhin auf Jozsef Albek verzichten müssen, der an einem Nasenbeinbruch laboriert. Matej Galina wird nach einer Erkältung wieder voll einsatzfähig sein.

Gratis Eintritt für unter 18-Jährige

Auch in dieser Saison lädt das Jugendamt der Stadt Graz alle Kinder und Jugendlichen ein sich die Heimspiele unseres HLA Meisterliga Teams Gratis anzusehen. Gegen Vorlage eines Schüler:innen- oder Lehrlingsausweis und dem Codewort „Meine Stadt“ erhalten alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt zu den Heimspielen der HSG Holding Graz.