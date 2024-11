Zukunft der Kärntner Kindergartengruppen sorgt für Furore

Das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (K-KBBG) sieht vor, dass die Gruppengrößen in Kindergärten bis 2028 schrittweise von 25 auf 20 Kinder gesenkt wird. Aufgrund „geänderter externer Rahmenbedingungen“, wie das Land die hohe Inflation, wegbrechende Einnahmen und vor allem auch die höchst angespannte Finanzsituation der Gemeinden nennt, muss die weitere Umsetzung des Vorhabens nun jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Das Bekanntwerden sorgte für ordentlich Wirbel. Unter anderem riefen die Kärntner Gewerkschaften GPA und younion sogar eine eigene Unterschriftenaktion ins Leben, mit der sie sich für die weitere Senkung der Gruppengrößen einsetzten. Innerhalb weniger Stunden unterzeichneten rund 3.500 Personen.

Fellner: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“

„Nichts ist abgesagt, gescheitert oder aufgehoben, die Gruppengrößen in Kindergärten werden weiter gesenkt werden. Etwas Anderes steht nicht zur Diskussion“, stellte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) deshalb im Rahmen eines „Runden Tisches“ nochmal klar, an dem sich auch Hannes Mattersdorfer (Younion), René Willeger (ÖGB), Silvia Igumnov (GPA), Belinda Ratz, Laura Schellander, Marianne Kapelarie (Bebek), Eberhard Brigitte (Kindergruppen Plattform) sowie Gerhild Hubmann und Daniela Lerchbaumer (Abt. 6) beteiligten.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

Land will Gemeindehaushalte entlasten

Fellner: „Aber die derzeitigen externen Umstände zwingen uns, die weitere Umsetzung langsamer anzugehen.“ Gerade, um die zahlreichen finanziell angeschlagenen Gemeindehaushalte zu entlasten, sei diese Maßnahme notwendig. Doch der Landesrat versichert: „Die Verkleinerung der Gruppengrößen in unseren Kindergärten ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil des K-KBBG und wird als solche sukzessive umgesetzt werden. Nur langsamer als ursprünglich geplant, das tut uns zwar natürlich leid, verschafft gleichzeitig aber vor allem auch den vielen Kärntner Gemeinden eine notwendige Entlastung und damit auch Gestaltungsspielraum für die nächsten Jahre.“ Mehr dazu unter: Jetzt setzt Land Kärnten Sparstift an, um Gemeinden zu entlasten.

Gewerkschaften: „Personal entlasten“

„Wir freuen uns über das klare Bekenntnis seitens des Landes zur Reduktion der Gruppengrößen. Als Gewerkschaft verschießen wir unsere Augen selbstverständlich nicht vor den finanziellen Gegebenheiten im Land. Trotzdem ist es uns wichtig, dass auch über alternative Möglichkeiten an Einsparungen nachgedacht wird, und diese so wichtige Maßnahme für Kinder und Beschäftigte schneller als nun proklamiert umgesetzt werden kann“, betont Manfred Wurzer, Landessekretär der Gewerkschaft Younion, abschließend. In der Zwischenzeit müssen – so die Forderung der Gewerkschaften – weiterführende Gespräche stattfinden, um mögliche Alternativen zur Entlastung des Personals zu erarbeiten.