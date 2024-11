„Invasion“ der Eichennetzwanze: „Lästiges Insekt“ erobert die Steiermark

Experten sprechen von einer rasenden Verbreitung der Eichennetzwanze in der Steiermark, die Insekten sollen sich sogar millionenfach vermehren. Für Menschen ist das Tier ungefährlich. Wie es der Name schon sagt, haben es die Insekten nämlich auf Eichen abgesehen. „Deren Blätter werden dadurch jetzt schon bräunlich. Zu Tausenden saugen sie an den Blattunterseiten“, erklärt Insektenforscher Gernot Kunz in eine Bericht der Uni Graz. Näheres dazu und auch welche Gründe der Grazer Forscher für die rasche Vermehrung nennt, kannst du hier nachlesen: „Invasion“: Eichennetzwanze vermehrt sich rapide in der Steiermark.

Zur Popularität der Eichennetzwanze in Österreich 2019 wurde die Eichennetzwanze in der Steiermark erstmalig entdeckt. Mittlerweile ist sie auch in weiten Teilen des Burgenlandes, Niederösterreich und Wien zu finden. Auch nach Kärnten hat sich die Eichennetzwanze ausgebreitet. Aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind dem Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) noch keine Nachweise bekannt.

„Lästige Wanze“ eroberte diesen Sommer die Steiermark

Bereits im heurigen Sommer haben die Insekten für viel Aufsehen in der Steiermark gesorgt. In dem warmen Monaten wurden sie zum „treuen Begleiter“ der Steirer und Steirerinnen, indem sie sich auf Haaren, Kleidung und Haut niedergelassen und durch ein juckendes Gefühl auf sich Aufmerksam gemacht haben. Wie aber soll es in den nächsten Jahren weitergehen? Könnte sich die Eichennetzwanze in der Steiermark noch zahlreicher vermehren? „In den bereits heuer schon stark betroffenen Gebieten ist eine Steigerung nur mehr schwer vorstellbar, da die vorhandenen Wirtsbäume nahezu vollständig genutzt wurden“, so kann Gernot Hoch vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) auf Anfrage von 5 Minuten entwarnen. Weiters ergänzt der Experte: „Allerdings sind auch in der Steiermark noch Regionen (z.B. Mürztal), wo die Eichennetzwanze erst heuer eingetroffen ist. Hier werden die Populationen zunehmen.“

©Screenshot BFW Die amerikanische Eichennetzwanze hat sich in der Steiermark rasant vermehrt.

Eichennetzwanze vermehrt sich zahlreich – warum?

Was sind die Gründe für die starke Vermehrung? Insektenforscher Gernot Kunz von der Uni Graz nennt als Hauptfaktor die steigenden Temperaturen. Sollten kommende Sommer wieder so heiß werden, ist dann auch mit einem starken Anstieg der Verbreitung der Wanze zu rechnen? Hoch argumentiert hinsichtlich dieser Fragen folgendermaßen. „Der Hauptgrund ist nach meiner Einschätzung die Tatsache, dass die Eichennetzwanze in unserem Gebiet neu ist und hier kaum auf die reduzierende Wirkung durch natürliche Gegenspieler (Parasiten, Räuber) trifft. Dadurch kann sie sich nahezu ungebremst vermehren und wird invasiv. Der Klimawandel hilft der Netzwanze auch: Bei höheren Temperaturen verläuft die Entwicklung der Jugendstadien rascher, die Mortalität dadurch meist geringer. Und es können sich gegebenenfalls mehrere Generationen pro Jahr entwickeln.“ Eine Masterarbeit an der BOKU Wien, die Hoch als Quelle nennt, hat sich damit beschäftigt. „Für Fürstenfeld wurde z.B. modelliert, dass sich in den Jahren nach 2019 zwei Generationen pro Jahr fertig entwickeln konnten. 1970 wäre das nur eine Generation gewesen“, so der Experte gegenüber 5 Minuten.

Schadfläche der Eichennetzwanze in einem Jahr um 25 Prozent erhöht

Wie rasant hat sich die Eichennetzwanze in der Steiermark tatsächlich verbreitet? Wir haben beim BFW um konkrete Zahlen angefragt. „Eine standardisierte Erhebung dazu gibt es nicht. Das BFW führte in den ersten Jahren Surveys durch. Die Ergebnisse wurden in einem Artikel zusammengefasst. „Unser Ziel war die Ausbreitungswege und die Geschwindigkeit besser zu verstehen. Eindrücklich war z.B. die extrem rasche Besiedelung eines Auwaldes an der Mur in den ersten Jahren. Die von den Forstbehörden im Rahmen der Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren an das BFW gemeldete Schadfläche hat sich von 2022 auf 2023 um 25 Prozent erhöht“, so gibt Hoch Einblicke in die Forschung und ergänzt: „Hierbei handelt es sich um Schätzungen, und es werden wohl nur auffällige Vorkommen berichtet. Die Meldungen für 2024 werden erst im Jänner bei uns eintreffen.“

So gefährlich ist die Eichennetzwanze für die Eiche

Es wurde bereits erwähnt, dass die Eichennetzwanze für den Menschen als ungefährlich gilt und sie es – wie ihr Name bereits verrät – auf die Eiche abgesehen hat. Welche Auswirkung hat das Insekt auf die Flora? Richtet sie gröbere Schäden bei Bäumen und Blättern an? In Bezug darauf kann der Experte entwarnen: „Auch mehrjähriger, starker Befall ist für die Eiche nicht tödlich, da sich die Schäden erst im Laufe der Saison aufbauen.“ Jedoch schadet der Insektenbefall der Eiche und schwächt diese, wie Hoch ergänzt: „Allerdings werden die Eichen geschwächt, so dass weiterer Schadfaktoren, wie Mehltaubefall, Fraß durch Schmetterlingsraupen oder Dürre verstärkt wirken. Die Anfälligkeit für sekundäre Schädlinge könnte steigen. Erwartet werden negative Auswirkungen auf die Samenproduktion.“

©BFW/Hoch | Die Larven und Eier der Eichennetzwanze ©BFW/Hoch | Die Eichennetzwanze und ihre Eier. ©BFW/Hoch | Der Schaden am Blatt, der durch die Eichennetzwanze entsteht.

Eichennetzwanze als Bedrohung für die heimische Insektenwelt

Auch die heimische Insektenwelt leidet unter der „massenhaften Ausbreitung der Amerikanischen Eichennetzwanze“, so Kunz der Uni Graz. Wie aber bewertet der BFW diese Aussage? Auch Gernot Hoch teilt die Annahme: „Durch die nahezu vollständige Schädigung der Blätter stark befallener Eichen im Laufe des Sommers ist anzunehmen, dass andere, auf die Eiche spezialisierte Pflanzenfresser ihre Nahrungsgrundlage verlieren. Arten, die im Juli und August noch auf Eichenlaub guter Qualität angewiesen sind, leiden unter der Konkurrenz sehr stark. Gerade an Eichen gibt es eine Vielzahl an spezialisierten Blattfressern (viel Schmetterlingsarten), minierenden oder gallenbildenden Arten (z.B. Gallwespen), etc.“

Eichennetzwanze auch in Kärnten stark vertreten

Wie aber sieht es in den anderen österreichischen Bundesländern aus? Hat sich Eichennetzwanze nur in der Steiermark so stark vermehrt oder hat das Insekt auch andere Gebiete in Österreich erobert? „Auch nach Kärnten hat sich die Eichennetzwanze ausgebreitet. Es gibt einige Beobachtungen zu befallenen Eichen. Mit einer Zunahme der Populationen ist zu rechnen, auch die Schäden werden im kommenden Jahr stärker werden“, informiert der Experte. Aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind ihm noch keine Nachweise bekannt.

Womit kann ich die Eichennetzwanze abwehren?

Obwohl die Wanze ungefährlich ist, so nehmen viele Steirer das Insekt als besonderen Quälgeist wahr. Gibt es hier Sprays oder andere Hilfsmittel, um die Eichennetzwanze abzuwehren? „Ich kenne dazu keine Studien und habe auch keine eigene Erfahrung. Wahrscheinlich werden Hautsprays oder Cremen zum Schutz vor Stechmückenstichen auch die Netzwanzen vergrämen. Und natürlich helfen alle mechanischen Barrieren – schon ein feiner Vorhangstoff wird die Wanzen abhalten. Anders als durch Stechmücken, wird der Mensch nicht aktiv als Wirt aufgesucht“, so die Antwort des Insektenexperten.

Die Biologie der Eichennetzwanze Die erwachsenen, ca. 3 mm großen Wanzen überwintern in der Bodenstreu und in Rindenritzen. Nach dem Eichenaustrieb beginnen sie an der Blattunterseite zu saugen, nach einigen Wochen werden schwarze, aufrecht stehende, spindelförmige, ca. 0,8 mm große Eier in Gruppen an der Blattunterseite abgelegt. Die daraus schlüpfenden Larven sind ebenfalls dunkel gefärbt, flugunfähig und tragen Dornen. Da die leeren Eihüllen auch nach dem Schlupf am Blatt haften bleiben, ist die Schadensdiagnose auch bei Fehlen von saugenden Stadien eindeutig. In Abhängigkeit von der Witterung werden 3 bis 4 Generationen pro Jahr ausgebildet.