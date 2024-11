VSV zu Gast beim Meister: Adler wollen in Salzburg nachlegen

In der Eisarena Salzburg geht es am Freitagabend zur Sache!

Mit dem getankten Selbstvertrauen nach dem 3:2-Sieg im Kärnten-Derby wollen die VSV-Adler nun auch auswärts gegen die Mozartstädter punkten! Aktuell rangieren die Blau-Weißen mit elf Punkten aus zwölf Begegnungen auf dem elften Tabellenplatz in der win2day ICE Hockey League. Jetzt gilt es, den Schwung in die Begegnung mit den Salzburgern mitzunehmen. Der amtierende Meister zeigt sich bisher in gewohnt guter Form und entschied drei seiner letzten fünf Begegnungen für sich. Erst am vergangenen Freitag bezwangen die Bullen den Tabellenführer aus Bozen denkbar knapp mit 3:2. Mit 23 Punkten aus elf Spielen rangieren sie aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

Langzeitverletzter kehrt zurück aufs Eis

Aus heutiger Sicht muss VSV-Headcoach Tray Tuomie definitiv auf den langfristig verletzten Daniil Kulintsev verzichten. Mark Katic hingegen wird nach fast zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback im blau-weißen Trikot geben. Niklas Wetzl wird als siebter Verteidiger und Lukas Moser als Backup-Torhüter fungieren.