Vintage-Store eröffnet in Grazer Innenstadt

In der Grazer Schmiedgasse kehrt schon bald neues Leben ein. „Paulina Vintage Stores“ zieht in die einstigen Räumlichkeiten der Blindbergh-Galerie. Eröffnet soll noch im November werden. „Wir freuen uns! Bis bald“ steht in der Auslage des neuen Shops in der Schmiedgasse 11 geschrieben.

©5 Minuten Paulina Vintage Stores zieht in die Grazer Schmiedgasse.