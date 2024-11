Bundesliga: Hartberg trifft am Samstag auswÃ¤rts auf den LASK

Der TSV Egger Glas Hartberg gastiert am Samstag in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts beim LASK.

Es ist auch der Auftakt zu den Topspiel-Wochen f√ľr den TSV. LASK, Sturm Graz, Austria Wien, RB Salzburg, RB Salzburg – lauten die Gegner der kommenden f√ľnf Runden. „Unsere Blau-Wei√üen gehen mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben. Denn von den letzten zehn Pflichtspielen wurde nur eines (Rapid ausw√§rts) verloren. In den j√ľngsten sechs Pflichtspielen gelangen f√ľnf Siege! Tabellarisch liegt die Mannschaft von Manfred Schmid auf Platz sechs, zwei Z√§hler vor den Linzern“, hei√üt es vom TSV Hartberg.

Erstes Spiel gegen Ex-TSV-Trainer Schopp

„Das Duell bringt zus√§tzlich Spannung, da es gegen das ‚Hartberg-Exil‘ geht. 8 Personen mit TSV-Vergangenheit sind nun in den Reihen der Ober√∂sterreicher. Es ist das erste Spiel gegen den ehemaligen TSV-Erfolgstrainer Markus Schopp. Auch unser Vorjahres-Torj√§ger Max Entrup steht erstmals als Gegner am Platz. Dennoch konzentrieren wir uns in Hartberg ausschlie√ülich auf das Meisterschaftsspiel und wie die 90 Minuten erfolgreich bestritten werden k√∂nnen“, so blickt der Verein dem kommenden Spiel entgegen. Schiedsrichter der Begegnung ist der Nieder√∂sterreicher Markus Hameter.