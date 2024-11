Nach Autofund: Allerheiligen-Messen in mehreren Gemeinden abgesagt

Veröffentlicht am 1. November 2024, 13:30 / ©BJFF-stock.adobe.com

In den Gemeinden Kirchberg ob der Donau, Altenfelden, Neufelden und Arnreit wurden die für heute Nachmittag geplanten Allerheiligen-Prozessionen abgesagt. Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, Zuhause zu bleiben und auf Spaziergänge zu verzichten.

Täter auf der Flucht

Seit Montag befindet sich Roland Drexler, mutmaßlicher Amokläufer und Doppelmörder, auf der Flucht. Sein Fahrzeug wurde in einem Waldgebiet zwischen Arnreit und Altenfelden im Mühlviertel gefunden.

Ermittlungen am Tatort

Gleichzeitig führt die Tatortgruppe des Landeskriminalamts am Mittag Utersuchungen an dem von Roland Drexler gefundenen Fahrzeug durch. Mehr dazu hier: Fahrzeug von Roland Drexler in Waldstück entdeckt: Cobra-Einsatz läuft

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2024 um 13:54 Uhr aktualisiert