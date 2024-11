Halloween-Nacht blieb friedlich: Kaum Anzeigen in Kärnten

Nur einige wenige Vorfälle gab es in Kärnten zu Halloween - so wie hier auf einem Parkplatz in Klagenfurt-Welzenegg.

Nur einige wenige Vorfälle gab es in Kärnten zu Halloween - so wie hier auf einem Parkplatz in Klagenfurt-Welzenegg.

Veröffentlicht am 1. November 2024, 14:15 / ©klagenfurt_elite

Während in anderen Bundesländern, wie Niederösterreich oder Vorarlberg, von Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz berichtet wird, verlief die Halloween-Nacht in Kärnten vergleichsweise ruhig. Das bestätigen auch Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten.

Böllerwerfen in Klagenfurt

Tatsächlich wurde nur eine geringe Zahl an Pyrotechnik-Verstößen angezeigt, so zum Beispiel in Klagenfurt-Welzenegg. Dort haben mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz eines Supermarktes Böller gezündet. „Die Kollegen schritten jedoch rasch ein und konnten die drohende Ausschreitung noch im Keim ersticken.“

©klagenfurt_elite Kaum waren die Böller gezündet, schritt auch schon die Polizei am Parkplatz in Welzenegg ein.

Hausfassade in Villach mit Eiern beworfen

Zudem liegen der 5-Minuten-Redaktion Fotos einer Sachbeschädigung in der Villacher Innenstadt vor. Hier wurde eine Hausfassade mit rohen Eiern beworfen. Ansonsten hätte es aber keine nennenswerten Vorfälle in Kärnten gegeben. „Es war deutlich ruhiger, als in den vergangenen Jahren“, bestätigen auch die Beamten. Sie führen dies unter anderem auf die verstärkte Polizeipräsenz zurück.