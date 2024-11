Kälte naht: „Wir bitten um Unterstützung für Menschen in Not“

Nach dem kommenden Wochenende bringt eine Kaltfront kühlere Temperaturen, die teils bis nahe an den Gefrierpunkt reichen. Die VinziWerke bereiten sich bereits auf einen erhöhten Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten vor und suchen freiwillige Helfer, um den Betrieb ihrer gemeinnützigen Unterkünfte sicherzustellen. „Die Wintermonate sind für alle Menschen eine intensive Zeit, in der man sich dem Beruf, dem Studium, vor allem aber auch der eigenen Familie widmet“, so VinziWerke-Sprecherin Svjetlana Wisiak stellvertretend für die Grazer Einrichtungen. Die Besetzung der Freiwilligendienste gestalte sich dadurch zunehmend schwieriger.

Dringende Unterstützung gesucht

„Wir appellieren an alle Steirer, Menschen in Not mit Zeitspenden zu unterstützen“, bittet Wisiak. Denn in den Grazer Notschlafstellen und Dauerherbergen bleiben derzeit viele Freiwilligendienste unbesetzt. Besonders dringend wird Unterstützung in den Notschlafstellen VinziTel für Frauen, Männer und Paare sowie im VinziNest und VinziSchutz für Armutsmigrantinnen gesucht.

Keine Vorkenntnisse notwendig

Um sich ehrenamtlich in den Notschlafstellen, Dauerherbergen und im VinziMarkt zu engagieren, sind keine Vorkenntnisse notwendig. Neue Freiwillige werden von erfahrenen Ehrenamtlichen und den Leitungsteams sorgfältig in die Abläufe eingewiesen und können anschließend selbst entscheiden, wie viel Zeit sie für die Mitarbeit einbringen möchten.

Unterstützung bei Armut

Die VinziWerke entstanden 1990 aus der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg, die Menschen unterstützt, die aufgrund schwieriger Lebenslagen in Armut geraten sind. In den mittlerweile 40 Einrichtungen der VinziWerke in der Steiermark, Wien und Salzburg finden täglich bis zu 450 Menschen eine Unterkunft, während rund 1.700 Personen mit Essen und Lebensmitteln versorgt werden.