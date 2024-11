A1: Finale Bauarbeiten am Knoten Steinhäusl – Verkehr bald wieder frei

Veröffentlicht am 1. November 2024, 14:48 / ©Google Maps Screenshot

Die umfassenden Bauarbeiten am stark befahrenen Knoten Steinhäusl auf der A1 Westautobahn (Bezirk Sankt Pölten) nähern sich dem Abschluss. Ab Mitte November will die ASFINAG den Verkehr wieder vollständig freigeben. Seit März letzten Jahres kam es auf dem acht Kilometer langen Abschnitt bis St. Christophen zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von dringend notwendigen Sanierungen. Besonders die hohe Anzahl an Lastwagen, bis zu 11.000 täglich, hatte die Fahrbahnen stark abgenutzt.

Erneuerung von Auf- und Abfahrten

Zusätzlich zur Fahrbahnsanierung wurden auch die Auf- und Abfahrten der Anschlussstellen St. Christophen und Altlengbach erneuert. Die ASFINAG betont, dass rund 90 Prozent der verbauten Materialien aus dem alten Beton- und Asphaltbelag wiederverwendet werden konnten – eine Maßnahme, die nicht nur nachhaltig ist, sondern auch Kosten spart.

Brücken und Wildschutz – Sicherheitsmaßnahmen verstärkt

Im Rahmen der Arbeiten wurden insgesamt 15 Brücken und etwa 8.000 Meter Wildschutzzaun erneuert, um die Sicherheit und den Verkehrsfluss langfristig zu verbessern. Bereits Ende nächster Woche soll der Abschnitt in Richtung Wien ohne Einschränkungen befahrbar sein, und in Richtung Salzburg eine Woche später. Die Gesamtinvestition in diese Generalsanierung beläuft sich auf etwa 30 Millionen Euro.