Teenies aufgepasst: Das Youth-Clubbing bringt die Party nach Graz

In Graz findet am 15. November ein Youth Clubbing statt, bei dem Jugendliche zwischen 13 und 16 feiern gehen können.

Im November erwartet die Jugend eine Party, die sich an 13- bis 16-Jährige richtet und ihnen die Möglichkeit bietet, in ein Club-Feeling hineinzuschnuppern. Der einzige Unterschied: Hier sind Alkohol, Drogen und Tabak verboten. Die Veranstaltung findet am 15. November von 17.30 bis 20.30 Uhr statt. Für diejenigen, die an diesem Tag bereits andere Pläne haben, gibt es gute Neuigkeiten: Am 20. Dezember wird mit Manuel „Da Bürgermast“ Pölzl eine weitere Veranstaltung angeboten.

Sicherer Ort zum Feiern

Das Jugendkulturzentrum Explosiv öffnet seine Türen für eine Veranstaltungsreihe, die speziell für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren konzipiert ist. Das Youth Clubbing bietet nicht nur eine Party, sondern schafft einen sicheren Raum, in dem junge Menschen unbeschwert feiern können.

Party in geschütztem Rahmen

Durch strenge Ausweiskontrollen und ein klares Verbot von Alkohol, Tabak und Drogen gewährleisten sie, dass die Party in einem geschützten Rahmen stattfindet. So können Jugendliche in einem sicheren Umfeld feiern, während sich die Eltern keine Sorgen machen müssen.