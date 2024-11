Telefonbetrug im Bezirk Kitzbühel: 50.000 Euro erbeutet

Veröffentlicht am 1. November 2024, 15:42 / ©Fotomontage Canva

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Kitzbühel Opfer von Telefonbetrug. Die Anrufer – ein Mann und eine Frau, die sich als Polizeibeamte ausgaben – kontaktierten sie mehrfach und behaupteten, ihre Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Die Täter forderten für angebliche Versicherungskosten einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Frau übergab daraufhin rund 50.000 Euro an einen Unbekannten.

Weitere Betrugsversuche vereitelt

Am gleichen Tag wurden im Bezirk Kitzbühel zwei weitere Frauen Ziel von Telefonbetrügern, die ähnliche Geschichten erzählten. In einem Fall war eine 58-Jährige betroffen, in einem anderen eine 81-Jährige. Beide Frauen reagierten skeptisch, brachen die Gespräche ab und alarmierten die Polizei.

Polizei warnt vor „falschen Polizisten“

Die Tiroler Polizei warnt erneut vor der Masche der „falschen Polizisten“. Sie rät dringend, solche Anrufe zu ignorieren und sofort zu beenden. Weder die Polizei noch andere Behörden fordern telefonisch Bargeld. Wer Anrufe dieser Art erhält, sollte umgehend die Polizei unter 059133 oder den Notruf 133 informieren und Anzeige erstatten.