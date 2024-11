Kirchenwirt eröffnet nach Insolvenz neu

Anfang September schloss der Kirchenwirt in der Klagenfurter Völkermarkter Straße. Grund war eine erneute Insolvenz. 14 Mitarbeiter waren von der Pleite betroffen. Nun gibt es aber gute Neuigkeiten.

Kirchenwirt eröffnet wieder

Der Kirchenwirt eröffnet wieder – aber unter neuer Führung. „Ich habe 25 Jahre in dem Gasthaus als Kellner gearbeitet, dann dachte ich mir, warum eröffne ich es nicht einfach neu“, erzählt der Inhaber Harald Schützer im Interview mit 5 Minuten. In den nächsten Wochen ist es so weit und das Restaurant, welches auch als Pizzeria geführt wird, sperrt seine Türen wieder auf. Zu essen gibt es dort dann auch wieder Pizza, Menüs, Schnitzel und Co. „Wir beschäftigen dann rund zehn Mitarbeiter und freuen uns alle schon sehr auf die Eröffnung“, sagt Schützer.

