Sonne statt Schnee: Ab in den Urlaub mit neuen Reisezielen

Veröffentlicht am 1. November 2024, 16:47 / ©Pixabay/Canva

Der warme Sommer ist nun vorbei und der Winter klopft an die Tür. Auch die Flughäfen passen ihre Flugpläne an die kalte Jahreszeit an und viele Reisende sehnen sich danach, dem Winter zu entfliehen und die Sonne zu genießen oder sich eine wohlverdiente Auszeit im Ausland zu gönnen.

Flüge in die Schweiz, nach Deutschland und Wien

Die Region profitiert im kommenden Winter von einer hochfrequenten Anbindung an zentrale Hubs wie Frankfurt, München, Wien, Zürich und Düsseldorf sowie an bedeutenden Wirtschafts- und Tourismuszentren wie Berlin und Hamburg. Alleine über die Umsteigeflughäfen Frankfurt, München, Wien und Zürich können Reisende ab Graz mit einer Umsteigezeit von bis zu drei Stunden in beide Richtungen rund 190 Ziele mit nur einem Umstieg erreichen.

Ab ins Ausland

Neu im Flugangebot ist die durchgehende Anbindung von Antalya, die jetzt bis zu zweimal wöchentlich mit SunExpress erreichbar ist. Darüber hinaus werden Hurghada jeweils donnerstags und samstags sowie Gran Canaria am Sonntag angeflogen. Für Teneriffa sind freitags Flüge mit Eurowings verfügbar, wobei es hierbei gelegentlich zu kurzzeitigen Unterbrechungen kommen kann.