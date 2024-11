Diese Brücke in Klagenfurt wird abgerissen und dann neu gebaut

Im Klagenfurter Stadtteil Wölfnitz führt die Turracher Straße über den Wölfnitzbach. Die sogenannte Wölfnitzbachbrücke wurde vor 73 Jahren als Bogenbrücke errichtet und hat die vorgesehene Lebensdauer bereits erreicht. Bei der letzten Überprüfung der Bogenbrücke wurden mehrere Mängel aufgrund des Alters festgestellt und entschieden, dass ein Neubau notwendig ist.

Rund 1,5 Millionen kostet der Neubau

„Wir haben im heurigen Straßenbauprogramm einen Schwerpunkt auf Brückensicherheit gesetzt. Fast acht Millionen Euro fließen heuer rein in den Erhalt, die Sanierung und den Neubau von Landesbrücken, zu denen auch die Wölfnitzbachbrücke gehört“, sagt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber. Rund 1,5 Millionen Euro kostet der Neubau der Brücke in Wölfnitz.

Erste Phase startet am Montag

Die Bauarbeiten werden in zwei Etappen durchgeführt. In der ersten Phase, die am Montag, 4. November startet, werden eine Behelfsbrücke und die Umfahrungsstraße eingerichtet. Bis Mitte Dezember sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Der Verkehr wird dabei zwischenzeitlich händisch geregelt. Während der Aufbauarbeiten der Behelfsbrücke wird die B95 nur einspurig befahrbar sein. Der Geh- und Radweg ist während der Bauarbeiten gesperrt, es wird eine örtliche Umleitung über die Unterführung der B95 bei der Schule und weiter Richtung Ortsmitte von Wölfnitz eingerichtet. Die Zufahrt zur Felsenschmiedgasse ist während der gesamten Bauzeit nur von Norden her möglich.

Im Jänner 2025 beginnt die zweite Bauphase

Im Jänner 2025 beginnt die zweite Bauphase. In dieser ist der Baustellenbereich gesperrt und der Verkehr wird über eine einspurige Umfahrungsstraße und die Behelfsbrücke an der Baustelle vorbei geleitet. Dann wird die bestehende Wölfnitzbachbrücke abgerissen und mit den Errichtungsarbeiten der neuen Brücke mit einer Spannweite von 18,5 Meter begonnen. Der bestehende Geh- und Radweg unterhalb der Brücke wird durch den Umbau nicht verändert. Im Bereich des Radweges wird zusätzlich am Brückengeländer ein Spritzschutz angebracht. Anfallende Oberflächengewässer werden künftig über ein Gefälle zu den Brückenenden geleitet und dort der bestehenden Straßenentwässerung der B95 Turracher Straße zugeführt. Im Anschluss werden die Behelfsbrücke und die Umfahrung wieder rückgebaut. Ende Mai 2025 sollten alle Arbeiten abgeschlossen und die Landesstraße samt Brücke in beiden Richtungen wieder ungehindert befahrbar sein.