Nach Zugkollision: Kärntner Justiz prüft rechtliche Konsequenzen

Ermittelt wird gegen einen Lokführer, der vermutlich ein Signal überfahren hatte, wodurch es zu einem Flankenunfall kam. Es gab zum Glück nur einen Leichtverletzten.

Die Vorgeschichte ist bekannt …

Am Abend des 17. September 2024 streifte im Bahnhof in Sattendorf ein aus Feldkirchen kommender Personenzug die Lok eines dort wartenden Güterzuges. Bei dem Unfall wurde der Lokführer des Personenzuges an den Beinen verletzt. Mehr dazu unter: Zugunglück in Sattendorf: Kärntner Feuerwehren im Einsatz. „Da es sich um einen Flankenunfall handelte, war von Anfang an die Unfallursache klar. Die Lok des Güterzuges hatte einen zu langen Bremsweg. Sie kam erst kurz nach einem Signal, das auf Rot gestellt war, zu stehen“, berichtete ein Insider 5 Minuten.

©5 Minuten Zu dem Zugunglück kam es im September 2024.

Junger Lokführer vor möglicher Anklage

Es war ein noch junger Lokführer, der den Bremsweg unterschätzt hatte und mit der Garnitur erst nach dem Signal, aber im Kreuzungsbereich zu stehen kam. Unglücklicherweise tauchte in der Sekunde der Gegenzug auf und es kam zu einem sogenannten Flankenunfall. „Es war ein Pech, aber es ist halt nicht mehr wie früher, da mussten jungen Lokführer jahrelang Verschubdienst absolvieren und üben, bevor sie einen Güterzug steuern durften, jetzt geht alles viel schneller, die Ausbildungen dauern leider nicht mehr so lange, da kann dann sowas schon passieren“, wird berichtet.

Zugunglück-Akte bei Justiz

Herbert Hofer, Pressesprecher der ÖBB bestätigt, dass sich der Akt nun bei der Staatsanwaltschaft befindet, die nun darüber zu entscheiden hat, ob Anklage gegen den Lokführer erhoben wird, für den selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt. Wie es mit dem Mann dienstlich weitergeht, ob er jemals noch an das Steuer gelassen werden darf, oder gar entlassen wird, entscheidet nach einer gerichtlichen Beurteilung eine Disziplinarkommission. Jenem Lokführer, der bei dem Unfall verletzt wurde, geht es inzwischen wieder gut.