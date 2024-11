Schwer verletzt: Paragleiter (48) stürzt beim Start ab

Der 48-Jährige und seine Frau unternahmen am 1. November eine Klettertour in der Südwand des Pfaffensteins in Eisenerz. Gemeinsam erklommen sie den Gipfel über die eingerichtete Kletterroute „Condoore“. Anschließend begaben sie sich zu einer kleinen Wiese in der Nähe des Gipfels. Von dort wollte der 48-Jährige mit dem Paragleiter ins Tal fliegen.

Frau alarmierte Rettungskräfte

Kurz vor seinem Startversuch rutschte er jedoch im steilen Wiesengelände aus und rutschte in Richtung Tal. Beim Versuch, sich mit den Füßen abzufangen, zog er sich schwere Verletzungen am linken Fuß zu, sodass er nicht mehr selbstständig ins Tal absteigen konnte. Seine Frau alarmierte die Rettungskräfte, und der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Kalwang geflogen.