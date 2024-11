Motorradfahrer verletzt sich beim Fahren den Fuß: Stürzt dann um

Ein Motorradfahrer hat sich heute in der Gemeinde Weißensee bei einem Unfall verletzt.

Veröffentlicht am 1. November 2024, 19:06 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

In einer leichten Kurve wollte er sich mit seinem linken Fuß am Weg abstützen und bekam dabei einen Schlag auf seinen Fuß. Unmittelbar danach hielt er sein Motorrad an. Aufgrund seiner Schmerzen im linken Knie stürzte er mit seinem Motorrad auf die linke Seite. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzthubschrauber „ÖAMTC C7“ ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.