Tagelang: Über Österreich knallt es bald wieder

Wie jedes Jahr im Herbst führen die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres auch in diesem Jahr wieder Übungen im Überschallbereich durch. Mehrere Gemeinden haben bereits auf ihren Webseiten darauf hingewiesen, dass vom 4. bis 15. November 2024 Eurofighter-Piloten im Überschallbereich trainieren werden.

Eurofighter-Übungen in ganz Österreich

An jedem Tag sind zwei Überschallflüge zwischen 8 und 16 Uhr vorgesehen. Diese Flüge finden über fast dem gesamten Bundesgebiet statt. Ausgenommen sind Ballungsräume sowie die Bundesländer Tirol und Vorarlberg. Die Flugzonen werden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Um den Geräuschpegel so gering wie möglich zu halten, wird in großen Höhen geflogen.

Deshalb ist ein Knall zu hören, wenn Eurofighter fliegen

Die Überschallgeschwindigkeit liegt bei etwa 1.200 km/h. Wenn ein Eurofighter sich dieser Geschwindigkeit annähert, entstehen Stoßwellen am Flugzeug. Diese Stoßwellen können am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden. Die Lautstärke des Überschallknalls hängt unter anderem von der Flughöhe, der Geländestruktur und den Wetterbedingungen ab.

Diese Maßnahmen werden ergriffen, um Lärmbelästigungen zu minimieren Die Beschleunigungsphasen der Eurofighter werden so kurz wie möglich gehalten.

Die Schallverteilung wird laufend dokumentiert, um eine mehrfache Beschallung gleicher Räume auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Ballungsräume um die Landeshauptstädte und die Bundeshauptstadt werden für Überschallflüge ausgespart. Flüge im Unterschallbereich können über diesen Gebieten jedoch jederzeit erfolgen.

Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr sowie am Wochenende bzw. Feiertagen erfolgen keine Trainingsflüge mit Überschallgeschwindigkeit.

Die Flüge werden über 12.500 Meter Höhe absolviert, um einen auftretenden Überschallknall am Boden zu minimieren.

Kurzfristige Ankündigungen: Die Zeitpunkte und Räume aller Überschallflüge werden über die Bundesheer Facebookseite angekündigt.