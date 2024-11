Alkolenker überschlägt sich mit Lkw und bleibt in Bäumen hängen

In Völkermarkt kam ein alkoholisierter Lkw-Fahrer von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegend in den Bäumen hängen.

Am 1. November 2024 gegen 16 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem LKW auf der B82 Seeberg Straße in Richtung Bad Eisenkappel. In einer leichten Linkskurve geriet er nach rechts auf das Bankett, überfuhr zwei Straßenleitpflöcke und stürzte daraufhin den angrenzenden steilen Abhang hinunter. Der LKW überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegend in den Bäumen hängen.

Führerschein ist weg

Der Fahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins UKH Klagenfurt gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine hohe Alkoholisierung, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig entzogen wurde. Die Bergung des LKW übernahm die Feuerwehr.