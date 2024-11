Brandeinsatz in Klagenfurter Restaurant

Veröffentlicht am 1. November 2024, 19:41 / ©5 Minuten

Am Freitagabend, 1. November 2024, kam in es in Klagenfurt zu einem Brandeinsatz. Im Restaurant Salud mussten Florianis ein Feuer löschen. Es konnte aber schnell „Brandaus“ gegeben werden.

Griller fing Feuer

Ein Griller hatte in der Küche des Restaurants zu brennen begonnen. Die Florianis konnten den Brand aber sehr schnell löschen, so dauerte der Einsatz nur zehn Minuten. Derzeit wird noch alles gelüftet, die ersten Einsatzkräfte sind aber schon wieder zum Rüsthaus zurückgefahren. Verletzt wurde niemand, bestätigt auch ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt auf Anfrage von 5 Minuten.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt Heute kam es in einem Klagenfurter Restaurant zu einem Brand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2024 um 20:30 Uhr aktualisiert