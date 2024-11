Ab November: Fast eine halbe Million Österreicher bekommt mehr Geld

Der November bringt einigen Österreichern mehr Geld. Der Kollektivvertrag von 440.000 Menschen wurde angehoben. Einen Prozent über der Inflation – so stark steigt beispielsweise das Gehalt für Angestellte in der Metallindustrie dieses Jahr.

Das Gehalt dieser Österreicher steigt an

Die Gehälter für Angestellte in der Metallindustrie steigen in diesem Jahr um einen Prozent über der Inflationsrate. Im Gegensatz zum Vorjahr waren dafür diesmal keine langen Verhandlungen nötig, da die Erhöhung bereits in den letztjährigen Verhandlungen vereinbart wurde. Damals wurde für die Gehaltserhöhung jedoch sogar gestreikt.

Auch hier steigt der Lohn

Ab dem 1. November 2024 tritt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gastronomie und Hotellerie ein neuer Kollektivvertrag in Kraft. Dieser gilt nun für alle Beschäftigten – unabhängig davon, ob sie Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge oder Praktikanten sind. Auch der Lohn steigt an. So verdiente in Kärnten ein Restaurantfachmann bisher 2.041 Euro (Brutto), ab 1. November 2024 sind es dann 2.084 Euro. Hier kannst du dir die neuen Lohntabellen für alle Bundesländer ansehen. Für Lehrlinge, die Lehrabschlussprüfung (LAP) mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg ablegen, gibt es eine Prämie. Für einen guten Erfolg gibt es 200 Euro, für einen ausgezeichneten Erfolg 250 Euro.

