KAC verliert 1:4 gegen Innsbruck

Freitagabend, 1. November, begrüßte der KAC die Innsbrucker Haie in Klagenfurt. Um 19.15 Uhr war Spielanpfiff. Die Rotjacken konnten heute leider nicht punkten und gingen mit einer Niederlage von 1:4 vom Eis.

Das Spiel:

Im ersten Drittel gingen die Haie gleich am Anfang in Führung. Dem KAC gelang aber der Ausgleichstreffer. Dann im zweiten Drittel gingen die Innsbrucker wieder in Führung und schossen insgesamt zwei Tore. Im dritten Drittel schossen sich die Haie zum 1:4. Mit diesem Endstand von 1:4 mussten sich die Klagenfurter heute geschlagen geben.