VSV-Adler besiegen Salzburg mit 2:3

Der VSV spielte heute auswärts in Salzburg.

Der VSV spielte heute auswärts in Salzburg.

Veröffentlicht am 1. November 2024, 21:30 / ©VSV / Krammer

Mit dem getankten Selbstvertrauen nach dem 3:2-Sieg im Kärnten-Derby wollten die VSV-Adler nun auch auswärts gegen die Mozartstädter punkten. Denn heute, 1. November, waren sie bei den Salzburgern zu Gast. Mit einem Endstand von 2:3 gingen sie vom Eis.

Das Spiel:

Bereits im ersten Drittel konnten die Villacher in Führung gehen. In der 5. Minute gelang Alex Wall nämlich der Treffer zum 0:1. Auch in der Anfangsphase des zweiten Drittels traf Max Coatta den Puck ins Tor und die Adler waren mit einem Spielstand von 0:2 vorne. Allerdings blieb es nicht lange bei dem Punktestand. Denn die Salzburger konnten noch im zweiten Drittel zwei Tore zum Ausgleich erzielen.

Drittes Drittel

Im dritten Drittel dann der Führungstreffer für die Villacher! Chase Pearson konnte den Puck ins Tor schießen. Mit einem Endstand von 2:3 konnten die Adler heute siegreich vom Eis gehen.