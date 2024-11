Aktuelle Ausstellung soll Repräsentation von Frauen in Villach steigern

In der Stadt Villach gibt es derzeit kaum sichtbare Frauenstatuen oder -denkmäler. Eine Suche nach weiblichen Symbolen in der Stadtgeschichte ergibt, dass vielen bemerkenswerten Frauen, die zur Entwicklung Villachs beigetragen haben, keine angemessene Würdigung zuteilwurde.

Erinnern und Mitgestalten

Am 10. November 2024 wird die Performance „Barbara Ambrusch-Rapp“ durchgeführt. Ab 11 Uhr wird die Künstlerin Barbara Ambrusch-Rapp durch die Innenstadt von Villach gehen und an Orten haltmachen, die für zukünftige Vorschläge zur Repräsentation von Frauen in der Stadt dienen könnten. Diese Aktion lädt alle Bürger ein, ihre Ideen einzubringen und aktiv an der Diskussion über Sichtbarkeit und Anerkennung von Frauen in Villach teilzunehmen.

Ausstellung „Liebe Grüße aus Villach“

Begleitend zur Performance ist die Guerilla Art Exhibition „Liebe Grüße aus Villach“ noch bis zum 7. November 2024 in den „schau.Räumen“ Villach zu sehen. Diese Ausstellung ist dienstags von 10 bis 16 Uhr und donnerstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. „schau.Räume“ ist ein partizipatives Kunstformat, das sich seit über einem Jahrzehnt mit ausgegrenzten gesellschaftlichen Themen beschäftigt. In einem fixen Standort an der Draupromenade 6 bietet „schau.Räume“ nicht nur Raum für Kunst, sondern auch für Dialog und Weiterbildung zu Themen der Diversität.