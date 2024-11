Kärntner Samstagswetter: Die Sonne scheint, aber Wolken sind am Himmel

Auch am Samstag bleibt das Wetter in Kärnten wie bisher.

Auch am Samstag bleibt das Wetter in Kärnten wie bisher.

Veröffentlicht am 1. November 2024, 22:08 / ©5 Minuten

Am Samstag ändert sich am Wettercharakter nichts. „Im Großen und Ganzen scheint verbreitet die Sonne, wenn auch nicht vollkommen ungetrübt. Immer wieder ziehen auch dünne Wolkenfelder in hohen Schichten durch“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria.

Höchsttemperatur 16 Grad

Anfangs gibt es wieder ein paar Nebelfelder, diese lösen sich aber auch im Klagenfurter Becken voraussichtlich noch am Vormittag auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad.