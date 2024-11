Nächtlicher Unfall zu Allerheiligen: Auto krachte in Hausmauer

Veröffentlicht am 2. November 2024, 06:43 / ©FF Wies

Per E-Call wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, nachdem der Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache von der hiesigen Landesstraße abgekommen und gegen eine Hausmauer geprallt war. In der Folge rückten neben der Freiwilligen Feuerwehr Wies auch das Rote Kreuz und die Polizei zum Einsatz aus.

Unfallfahrzeug wurde mit reiner Muskelkraft bewegt

„Die Insassen konnten das Wrack zum Glück selbst verlassen und wurden vom Roten Kreuz versorgt“, heißt es seitens der Florianis. Die Feuerwehr übernahm die Verkehrsregelung und führte für die Rettungs- und Bergearbeiten durch. „Mithilfe von Rangierrollen wurde das Unfallfahrzeug mit Muskelkraft vom Gehsteig und im Anschluss auf einen gesicherten Abstellplatz geschoben“, erklären die Einsatzkräfte. Nach dem Reinigen der Fahrbahn konnten sie wieder ins Rüsthaus einrücken.