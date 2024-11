Dieser große Krampuslauf findet schon bald statt

Der Krampuslauf in Thörl-Maglern findet am 9. November statt.

Gute Neuigkeiten für Liebhaber eines besonderen Brauchtums. Denn einer der ersten Krampusläufe findet schon bald statt. Nämlich jener in Thörl-Maglern.

Großer Krampuslauf in Kärnten

Am 9. November 2024, um 18.15 Uhr, ist es so weit und der große Krampuslauf in Thörl-Maglern findet statt. Es werden um die 50 Gruppen aus Kärnten, Slowenien, Steiermark und Salzburg erwartet. Zuschauer werden an die 3.000 erwartet. Nach dem Kauf gibt es noch eine After-Show Party im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Thörl-Maglern. Auch Shuttlebusse stehen zur Verfügung.

