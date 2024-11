BackWerk am Jako ist nach vorübergehender Schließung zurück

Das BackWerk am Grazer Jakominiplatz ist wieder zurück.

Semmeln und Co.

Das BackWerk am Grazer Jakominiplatz ist wieder zurück.

Veröffentlicht am 2. November 2024, 07:26 / ©5 Minuten

Das BackWerk am Grazer Jakominiplatz hat im Sommer seine Pforten vorübergehend geschlossen. „Liebe Kunden, die Filiale ist vorübergehend geschlossen“, so wurden die Kunden im August mittels Schild in der Auslage informiert. Grund dafür waren Umbauarbeiten, welche mehrere Wochen andauern sollten. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen und aus der BackWerk-Filiale strömt nun wieder der Duft nach frischen Backwaren.