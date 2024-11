Klimabonus: Diese Österreicher profitieren am meisten

Das mögliche Aus des Klimabonus wird heiß diskutiert. Bis zu 290 Euro gab es in diesem Jahr, nächstes Jahr könnten es noch mehr sein. Allerdings ist nicht klar, ob der Klimabonus mit einer neuen Regierung überhaupt fortgeführt wird. Die Meinungen gehen diesbezüglich weit auseinander. Mehr dazu liest du in: Klimabonus-Aus? Deshalb könnte umstrittener Bonus vor dem Ende stehen. Nichtsdestotrotz wäre eine Abschaffung fast „schade ums Geld“ – immerhin entgehen den Österreichern damit bis zu 290 Euro. Letztlich bleibt es abzuwarten, wie sich die neue Regierung entschiedet beziehungsweise bis diese erst endgültig gebildet worden ist. Derzeit laufen noch Sondierungsgespräche zwischen ÖVP-Chef Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler.

Diese Österreicher profitieren am meisten

So weit, so gut. Nun sieht man sich die Pro-Kopf-Beiträge des Klimabonus nach Bundesländern an, dann zeichnet sich ein klarer erster Platz ab: Im Burgenland liegen die Pro-Kopf-Beiträge bei 253 Euro. Die Kärntner erhalten im Schnitt 240 Euro. Eng beisammen dahinter liegen Oberösterreich (232 Euro), Niederösterreich und die Steiermark (jeweils 231 Euro). Danach folgen Tirol mit 229 und Salzburg mit 225. Am wenigsten Geld pro Kopf bekommen die Bundesländer, deren Verkehrsanbindung am besten ist: in Vorarlberg sind es 195 Euro und Wien nur 150 Euro. Doch wer am meisten vom Klimabonus profitiert, der wäre demnach auch der größte Verlierer im Falle einer Abschaffung.

So viel wird an die Bundesländer ausgeschüttet

Geht man von der Gesamtsumme aus, die an die einzelnen Bundesländer fließen, erhalten laut Ministerium die Niederösterreicher mit 20,4 Prozent am meisten – insgesamt wären das 399 Millionen Euro. Dahinter die Einwohner aus Oberösterreich mit 18,2 Prozent Anteil bzw. rund 356 Millionen Euro. Grund für den hohen Anteil ist die hohe Anzahl der Gemeinden, welche der Kategorie 4 (nur grundlegende Verkehrsanbindung) zugeordnet sind. An dritter Stelle sind die Wiener, die zwar eine sehr gute Öffi-Situation haben, aber die größte Bezieher-Gruppe sind. Sie bekommen insgesamt mit 307 Millionen Euro bzw. 15,7 Prozent. Knapp danach kommt die Steiermark mit 15 Prozent, also 293 Mio. Euro. Tirol erhält 9,1 Prozent der Summe, was 178 Mio. Euro entspricht. Kärnten bekommt 7,0 Prozent (136 Mio. Euro), Salzburg 6,6 Prozent (129 Mio. Euro). Schlusslichter sind die kleinsten Bundesländer: Vorarlberg (4,1 Prozent bzw. 80 Mio.) und das Burgenland (3,9 Prozent bzw. 76 Mio.).* Alles, was du über den Klimabonus wissen musst, liest du hier im Überblick.

Bis zu 290 Euro – je nach Region

Grundsätzlich liegt der Sockelbetrag heuer bei 145 Euro. Diesen erhalten alle Erwachsenen, unabhängig von ihrer Wohngemeinde. Je schlechter die Gemeinde ans öffentliche Verkehrssystem angeschlossen ist, desto höher wird der Bonus. Somit ergeben sich inklusive des Regionalausgleichs die Auszahlungsstufen von 145, 195, 245 und 290 Euro. Mehr dazu in: Wien und Co.: So hoch fällt der Klimabonus in den Hauptstädten aus. Der Regionalausgleich berücksichtigt wie bereits zuvor regionale Unterschiede in der Anbindung zum öffentlichen Verkehr und der Infrastruktur. Lediglich ein Großteil der Wiener Bezirke erhält nur den Sockelbetrag. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.

Vier Stufen bei Auszahlung Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro

Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro

Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro

Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.

Langes Warten auf den Klimabonus 2024

Einige Österreicher warten noch auf den Klimabonus 2024. Hat man nämlich im ersten Halbjahr 2024 seinen Wohnort gewechselt – egal ob innerhalb von Österreich oder vom Ausland nach Österreich -, muss man sich noch ein paar Monate länger gedulden. Hat man mit Ende des Jahres die Kriterien erfüllt, bekommt man die bis zu 290 Euro aber im Frühjahr 2025 auf jeden Fall ausbezahlt. Im Frühjahr 2024 wurden die bis zu 220 Euro des Klimabonus 2023 ab dem 8. Februar an die verbleibenden rund 600.000 Anspruchsberechtigten ausbezahlt. (APA, red. 02.11.2024)

* Die angegebene Summe ist vorläufig, betont das Ministerium auf Anfrage der APA, da „die Anspruchsberechtigten für die zweite Auszahlungswelle noch nicht abschließend feststehen“. Demnach werde erst am Jahresende, nach Abschluss der Auszahlungen, die tatsächliche Summe sowie die Anzahl der Personen feststehen.

Was ist der Klimabonus? Der Klimabonus ist eine jährlich wiederkehrende Bonus-Zahlung in Österreich. Prinzipiell bekommt ihn (fast) jeder Österreicher, der zumindest 183 Tage des Jahres hierzulande hauptwohnsitzgemeldet ist.

