Klimabonus 2024: Kärntner profitieren am meisten

Zum dritten Mal in Folge kam 2024 der Klimabonus auf die Bankkonten bzw. in die Briefkästen der Österreicher. Bis zu 290 Euro gab es dieses Jahr vom Staat. Die Auszahlung startete am 2. September. Dafür nahm das zuständige Ministerium auch heuer einen ordentlichen Brocken Geld in die Hand – nämlich 1,96 Milliarden Euro. Die angegebene Summe sei jedoch vorläufig, betont das Ministerium auf Anfrage der APA, da „die Anspruchsberechtigten für die zweite Auszahlungswelle noch nicht abschließend feststehen“. Demnach werde erst am Jahresende, nach Abschluss der Auszahlungen, die tatsächliche Summe sowie die Anzahl der Personen feststehen.

Kärntner bekommen im Durchschnitt 240 Euro

Am meisten profitiert haben vom Klimabonus die Kärntner und Burgenländer. Zumindest dann, wenn man nach den Pro-Kopf-Beträgen geht. So gab es im Burgenland im Durchschnitt rund 253 und in Kärnten 240 Euro. Dahinter liegen Oberösterreich (232 Euro), Niederösterreich und die Steiermark (mit jeweils 231 Euro) sowie Tirol (229 Euro) und Salzburg (225 Euro). Am wenigsten Geld pro Kopf bekamen die Bundesländer, deren Verkehrsanbindung am besten ist: in Vorarlberg sind es 195 Euro und Wien nur 150 Euro.

136 Millionen Euro fließen nach Kärnten

Geht man von der Gesamtsumme aus, die an die einzelnen Bundesländer fließen, erhalten laut Ministerium die Niederösterreicher mit 20,4 Prozent am meisten – insgesamt wären das 399 Millionen Euro. Dahinter die Einwohner aus Oberösterreich mit 18,2 Prozent Anteil bzw. rund 356 Millionen Euro. Grund für den hohen Anteil ist die große Anzahl der Gemeinden, welche der Kategorie 4 (nur grundlegende Verkehrsanbindung) zugeordnet sind. An dritter Stelle sind tatsächlich die Wiener, die zwar eine sehr gute Öffi-Situation haben, aber die größte Bezieher-Gruppe sind. Sie bekommen insgesamt mit 307 Millionen Euro bzw. 15,7 Prozent. Knapp danach kommt die Steiermark mit 15 Prozent, also 293 Mio. Euro. Kärnten bekommt 7,0 Prozent von dem Kuchen ab. In Summe also 136 Millionen Euro. [APA / red. 2.11.2024]

Zum Klimabonus Grundsätzlich liegt der Sockelbetrag heuer bei 145 Euro. Diesen erhalten alle Erwachsenen, unabhängig von ihrer Wohngemeinde. Je schlechter die Gemeinde ans öffentliche Verkehrssystem angeschlossen ist, desto höher wird der Bonus. Somit ergeben sich inklusive des Regionalausgleichs die Auszahlungsstufen von 145, 195, 245 und 290 Euro.