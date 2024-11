Unfälle in den steirischen Bergen häufen sich: Polizei appelliert

Zu Allerheiligen wurden die steirischen Einsatzkräfte gefordert. Es kam zu zwei Wanderunfällen: einer endete tödlich, beim anderen wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei appelliert aus gegebenen Anlass, vor jeder Wanderung einige wichtige Punkte zu beachten, um sich und andere Personen nicht in Gefahr zu bringen.

28-Jähriger stürzte in Schladming in den Tod

Zu dem tragischen Unglück kam es in den frühen Morgenstunden des Freitags. Der 28-Jährige war um 5.30 Uhr von Schladming kommend auf dem Weg nach Hause. Sein Weg führte über einen Wanderweg, bei welchem er gestürzt und in weiterer Folge über eine Felswand abgestürzt ist. „Er landete im Talbach und wurde gegen 9.20 Uhr von einem Passanten gefunden. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden“, informierte die Polizei in einer Aussendung. Näheres dazu hier: Tot: 28-Jähriger stürzt am Heimweg über Felswand.

Zwei Verletzte bei Klettertour in Eisenerz

Auch ein Kletterausflug einer neunköpfigen Gruppe gestern forderte die Bergrettung. Gegen Mittag brach die Gruppe auf, um den sogenannten „Kaiser-Franz-Joseph“ Klettersteig am Leopoldsteinersee zu besteigen. Bereits nach wenigen Metern im Klettersteig verließen zwei Personen der unerfahrenen Gruppe die Kräfte, woraufhin sie umkehren mussten. Gegen 12 Uhr befand sich die restliche Gruppe etwa auf der Hälfte des Klettersteiges, als einen 53-Jährigen die Kräfte verließen und dieser in den Klettersteig stürzte. Er fiel auf eine Kletterin (28), die wenige Meter hinter ihm kletterte. Die 28-Jährige stürzte ebenso in ihre Klettersteigsicherung und beide blieben verletzt im Klettersteig hängen. Ein weiteres Mitglied der Gruppe alarmierte die Bergrettung. Die beiden Personen wurden mittels Taus gerettet und mit dem Notarzthubschrauber in das LKH Judenburg geflogen. Kurze Zeit nach diesem Einsatz meldete ein weiteres Mitglied der Gruppe, dass er nicht mehr weiterklettern könne und Hilfe benötigen würde. Der 46-Jährige wurde mit dem Polizeihubschrauber gerettet und ins Tal gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde.