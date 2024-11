Böser Scherz in Pörtschach: Springbrunnen über Nacht gelb eingefärbt

Einen bösen Scherz haben sich bislang unbekannte Täter beim Kreisverkehr in Pörtschach am Wörthersee erlaubt.

Veröffentlicht am 2. November 2024, 09:27 / ©KK / Leser

Vandalismus in Pörtschach am Wörthersee: Bislang unbekannte Täter haben sich dort einen bösen Scherz erlaubt. Sie haben das Wasser des Springbrunnens gefärbt, der sich direkt beim Kreisverkehr entlang der B83 Kärntner Straße befindet. Knallgelb sprudelte es am Samstagmorgen vor sich hin.

Weißer Schaum auf der Wasseroberfläche

Ein Leser ließ der 5-Minuten-Redaktion entsprechende Fotos zukommen. „Ich wollte gerade meinen Sohn abholen, als ich es gesehen habe“, berichtet er gegenüber 5 Minuten. Das Wasser sei nicht nur eingefärbt gewesen, sondern auch weißer Schaum habe sich bereits auf der Oberfläche gebildet.

Selbe Substanz, wie im Mühlbach?

Auf Nachfrage bestätigt Pörtschachs Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) den Vorfall gegenüber 5 Minuten. „Noch ist unklar, was genau ins Wasser des Brunnens geschüttet worden ist. Es könnte sich aber um dieselbe Substanz handeln, die auch schon den Mühlbach verunreinigt hat“, so Häusl-Benz. Mehr dazu unter: Rätsel um grünes Wasser im Wörthersee.

Appell der Bürgermeisterin

In jedem Fall werde sich der Wassermeister darum kümmern. Die Bürgermeisterin richtet zudem ein Appell an die Bevölkerung, achtsamer mit dem Eigentum der Gemeinde umzugehen. „Aktionen, wie diese, sind leider immer mit einem hohen Aufwand und dementsprechenden Kosten verbunden“, gibt sie abschließend zu bedenken. Auch eine Anzeige bei der Polizei wird erstattet werden.