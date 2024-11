Bundesliga: Sturm Graz trifft beim Heimspiel auf Rapid

Der SK Puntigamer Sturm Graz empfängt am heutigen Samstag den SK Rapid in Graz Liebenau.

Am heutigen Samstag findet um 17 Uhr das Fußballspiel SK Puntigamer Sturm Graz gegen SK Rapid statt. Die Landespolizeidirektion Steiermark verordnet deshalb auch einen Sicherheitsbereich rund um die Merkur Arena. Welche Straßen dieser umfasst und was bei Verstößen blüht, kannst du hier nachlesen: Sturm trifft auf Rapid in Graz: Polizei verordnet Sicherheitsbereich.

Amtierender Bundesliga-Meister in Führung

Der SK Sturm lacht seit drei Runden von der Tabellenspitze der ADMIRAL Bundesliga. Die Grazer haben aktuell drei Zähler Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den SK Rapid. Die Hütteldorfer halten bei 22 Punkten, Sturm bei 25 und somit ist vor dem samstägigen Schlager klar – es geht um die Tabellenführung in der Bundesliga. Unter der Woche waren beide Teams im ÖFB-Cup im Einsatz, jedoch mit verschiedenen Ausgängen. Die Grazer gewannen in Liebenau gegen den FC Blau-Weiß Linz knapp mit 2:1 und stiegen ins Viertelfinale auf, die Wiener mussten sich dem Zweitligisten SV Stripfing mit 1:2 geschlagen geben, nun steht das Topspiel in der steirischen Landeshauptstadt an.

Sturm seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen

Der SK Sturm kann mittlerweile auf eine tolle Serie in heimischen Gefilden blicken: Schwarz-Weiß ist seit sechs Pflichtspielen national ungeschlagen, die letzten fünf wurden gewonnen. Gegen den SK Rapid will das Team von Cheftrainer Christian Ilzer diese Serie ausbauen. Generell kann Schwarz-Weiß auf eine beeindruckende Statistik in den letzten 17 Pflichtspielen gegen den Rekordmeister blicken: Zehn Siege, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen stehen zu Buche.