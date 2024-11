Nach bestätigtem Wolfsabschuss: VGT übt scharfe Kritik

Der für die Abschüsse verantwortliche Landesrat Martin Gruber (ÖVP) wurde nun schon zum wiederholten Male bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Chef des Vereines gegen Tierfabriken, Martin Balluch hält dazu in einer schriftlichen Presseaussendung fest: In Kärnten wurde jetzt der 14. Wolf totgeschossen. Auffallend: „Jeder einzelne dieser Wölfe wurde als Risikowolf und nicht als Schadwolf eingestuft, das heißt, er hat keine Weidetiere gerissen, sondern befand sich nur innerhalb von 200 Meter einer Wildfütterung oder Behausung. Dass unter diesen Umständen ein Wolf zum Abschuss freigegeben wird, widerspricht diametral sämtlichen internationalen Vereinbarungen und EU-Recht, wie Gerichte (zuletzt der EuGH) bereits mehrfach eindeutig festgestellt haben.“

VGT-Chef erhebt schwere Vorwürfe

„Landesrat Gruber will einfach nur den Wolf ausrotten. Menschen zu schützen – die niemals bedroht waren – ist nur ein leicht durchschaubarer Vorwand. Und Wölfe zu schießen, die 200 Meter an einer Wildfütterung im dichten Wald vorbeigehen, ist überhaupt extrem absurd: in welchem Sinn und für wen ist ein derartiger Wolf ein Risiko?“, fragt sich Balluch und weiter: „Der Jäger Gruber und seine Kameraden aus der Jägerschaft wollen selbst die Hirsche töten, die sie anfüttern, und neiden dem Wolf die Beute. Das ist alles. Erschreckend, dass in Österreich ein Landesrat derart offensichtlich rechtswidrig handeln kann, aber die juristischen Mühlen mahlen so langsam oder gar nicht, als dass er gestoppt würde.“

Tierschützer sammeln Unterstützungserklärungen

„Nichtsdestotrotz werden wir ihn wieder anzeigen. Ein letzter Rest an Hoffnung für einen funktionierenden Rechtsstaat ist noch vorhanden“, so Balluch. Die Bevölkerung kann durch eine Unterstützungserklärung für das Volksbegehren „Für ein Bundes-Jagdgesetz“ mithelfen, „eine Bewegung in Gang zu setzen, die letztlich derart kriminelle Tier- und Naturschänder, wie Martin Gruber, aus dem Verkehr zieht“, betont der VGT-Chef abschließend.