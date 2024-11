Sonnenschein trügt: Kärnten steht vor Temperatursturz

In den vergangenen Tagen stiegen die Temperaturen in Kärnten meist auf bis zu 17 Grad an, nachdem sich der frühmorgendliche Hochnebel verzogen hatte. Ähnlich wird das Wetter auch am heutigen Samstag, danach erreicht uns jedoch ein Schwall deutlich kältere Luft. „Schon am Sonntag wird es etwas kühler als zuletzt“, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Die Höchstwerte erreichen maximal 10 bis 14 Grad.

In der Früh sogar Temperaturen um den Gefrierpunkt

Am Montag breitet sich dann ein Hochdruckgebiet von Westen her aus. Dieses sorgt zwar – zumindest abseits der typischen Nebelregionen – für einen sonnigen Wochenstart, jedoch bleibt es beinahe frostig! „Nach einer kalten Nacht mit Tiefstwerten zwischen minus 1 und 4 Grad steigen die Temperaturen bis zum frühen Nachmittag höchstens auf 9 bis 13 Grad an“, so die Fachleute weiter. Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es – mit 8 bis 12 Grad – etwas zu kühl für diese Jahreszeit.