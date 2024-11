Spektakel: Lichterkette huschte über den Wiener Nachthimmel

Am Freitag waren wieder Starlink-Satelliten in Österreich zu sehen.

Am späten Freitagnachmittag, den 1. November 2024, kurz vor 18 Uhr sind einige Lichtpunkte am österreichischen Abendhimmel zu sehen gewesen. Das Himmelsspektakel dauerte einige Minuten an und dann waren die Lichter schon wieder fort. Bereits in der jüngsten Vergangenheit bemerkten 5 Minuten-Leser ein ähnliches Himmelsschauspiel. Mehr dazu in: „Leuchtende Schlange“ wanderte über Österreichs Nachthimmel. Laut einem Bericht von heute.at gab es Sichtungen in Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Starlink-Satelliten am Wiener Nachthimmel

Keine Angst, bei dieser Sichtung dürfte es sich um keine Ufos gehandelt haben. Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich ein weiteres Mal um den sogenannten Starlink-Train, einen Satelliten-Zug des amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk, handelt. Laut der Website findstarlink.com hatte man gestern Abend unter anderem in Wien nämlich eine gute Sicht auf den Satelliten-Zug. Schon im vergangenen Jahr waren die Satelliten regelmäßig am Himmel zu sehen. Mit ihnen soll ein umspannendes und globales Internet-Netzwerk aufgebaut werden. Insgesamt will das Unternehmen rund 42000 Satelliten ins Weltall schicken.