Großes Opening: Klagenfurt startet am Donnerstag in die Glühwein-Saison

Am Donnerstag findet das traditionelle Glühwein-Opening in Klagenfurt statt.

Veröffentlicht am 2. November 2024, 11:17 / ©5 Minuten

Das Glühwein-Opening am Alten Platz ist für viele Klagenfurter ein Fixtermin in der kalten Jahreszeit. Heuer findet das beliebte Event am kommenden Donnerstag, dem 7. November 2024, statt. „Alle sind herzlich willkommen“, erklärt das Stadtcafé-Team gegenüber 5 Minuten. Für Stimmung wird DJ Daddy Cold sorgen. Beginn ist um 17 Uhr.