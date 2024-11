Hautnah: Andreas Gabalier gibt tiefe Einblicke in sein Leben

Andreas Gabalier gewährt am Sonntag seinen Zuhörern bei Radio Flamingo hautnahe Einblicke in sein Leben.

Andreas Gabalier gewährt am Sonntag seinen Zuhörern bei Radio Flamingo hautnahe Einblicke in sein Leben.

Der Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier steht kurz vor einem runden Geburtstag. „Ich will mich gebührend verabschieden“, so hat der Künstler wie berichtet bereits erste Einblicke in die Feierpläne gegeben. Näheres dazu hier: Andreas Gabalier will sich im November verabschieden.

Gabalier feiert bei Half-Time-Show in Grazer Stadthalle

Mittlerweile hat der „Steirer Bua“ seine Pläne anlässlich seines 40. Geburtstages konkretisiert. In der Grazer Stadthalle wird am 16. November die große Half-Time-Show „mit allen Hits, einigen musikalischen Überraschungen aus Nashville, einigen musikalischen Weggefährten und vor allem mit tausenden Fans in Dirndl und Lederhosen, die ihm seit vielen Jahren auf seinem unglaublichen Erfolgsweg begleiten“, stattfinden. Gabalier will sich gemeinsam mit seinen Fans und Freunden von seinen Dreißigern verabschieden.

©5 Minuten Am 16. November wird in der Grazer Stadthalle die Half-Time-Show von Andreas Gabalier stattfinden.

Gabalier gibt bei „Promistunde“ hautnahe Einblicke

Bevor es aber so weit ist, gibt der Volks-Rock’n’Roller nochmal exklusive Einblicke in sein Leben. Am morgigen Sonntag, den 3. November wird Gabalier um 11 Uhr eine Stunde lang bei der „Promistunde“ im Radio Flamingo Studio hautnah über aktuelle Themen in seinem Leben berichten. Bei der Show gibt es keine Vorgaben, der Künstler darf zwischen 11 und 12 Uhr die Führung über das Mischpult übernehmen und ganz frei aus dem Nähkästchen plaudern. Seine bevorstehende Geburtstagsshow, private Schicksalsschläge und Rückblicke sowie sein Verhältnis zu Medien sollen dabei thematisiert werden.

Gabalier sorgte kürzlich mit neuem Look für Aufsehen

Wie berichtet, hat Andreas Gabalier erst kürzlich seinen neuesten Hit „Jukeboxblues“ präsentiert. Er selbst beschreibt den Song als eine Hommage an das Wiedersehen mit besonderen Menschen nach langer Zeit. Für das Musikvideo von „Jukeboxblues“ verpasst sich der Volks-Rock’n’Roller einen ganz neuen Look – Lederhosen und Hosenträger legt er dafür ab. Näheres dazu hier: Andreas Gabalier wie nie zuvor: So sieht sein neuer Look aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert