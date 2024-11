Todesschüsse im Mühlviertel: Polizei fand Drexlers Langwaffe

Schon Stunden nach dem Doppelmord im Mühlviertel war klar: Roland Drexler (56) soll mit einem silbernen VW Caddy unterwegs sein. Mit Kopfschüssen riss der Verdächtige an jenem Montagmorgen, dem 28. Oktober, den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer, und einen ebenfalls 64-jährigen ehemaligen Jagleiter und pensionierten Polizeibeamten aus dem Leben. Motiv waren nach aktuellem Ermittlungsstand jagdrechtliche Streitigkeiten. Mehr dazu in: Neue Erkenntnisse nach Doppelmord im Mühlviertel. Lange Zeit hatten die Beamten keine heiße Spur zu Roland Drexler. Großeinsätze in Oberösterreich, Tirol und Burgenland verliefen ohne Erfolg – bis zum gestrigen Freitag, dem 1. November 2024.

Auto gefunden!

Am Freitag wurde nämlich das Auto des Jägers gefunden. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er den VW Caddy in einem Waldstück zwischen Altenfelden und Arnreit im Mühlviertel gefunden hatte. Wie Medien berichten, dürfte das Auto erst in der Nacht auf Freitag am Fundort abgestellt worden sein. Das hätten weitere Zeugenaussagen ergeben, heißt es. In der Nacht auf Samstag durchsuchte die Polizei mit 250 Einsatzkräften das Gebiet rund um die Fundstelle des Fluchtautos, nahe dem Tatort des ersten Mordes im Bezirk Rohrbach. Von dem Verdächtigen fehlt weiterhin jede Spur, auch Drohnen und Wärmebildkameras konnten den mutmaßlichen Täter in der Nacht nicht aufspüren. Mehr dazu in: Nach Autofund: Roland Drexler soll noch leben – vermutet die Polizei.

‼️Achtung‼️

Fluchtauto gefunden – #Tatverdächtiger ist möglicherweise noch im Bereich #Arnreit und darüber hinaus unterwegs! Meidet unnötige Wege im dortigen Bereich und Wald – bei Sichtung umgehend den #Notruf #133 wählen! — POLIZEI OÖ (@LPDooe) November 1, 2024

Neue Entwicklungen nach Doppelmord

Jetzt gibt es neue Entwicklungen. Am heutigen Samstag, den 2. November 2024, hat die Polizei eine der Langwaffen des flüchtigen Verdächtigen sichergestellt. Das teilte Polizeisprecher David Furtner der APA mit. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass drei Waffen im Bestand des mutmaßlichen Täters fehlten. Eine Langwaffe wurde nun gefunden, eine weitere Lang- und eine Faustfeuerwaffe könnte der Mann, den Ermittler als „fanatischen Jäger“ beschreiben, noch bei sich haben. Roland Drexler gilt somit weiterhin als gefährlich. In den frühen Morgenstunden wurde die groß angelegte Suchaktion wieder aufgenommen, die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige noch lebt und bewaffnet ist.

Polizei hat wichtigen Appell

Furtner betont stets: „Wir suchen eine sehr gefährliche Person“. An die Bevölkerung der benachbarten Gemeinde appellierte die Polizei, auf unnötige Wege zu verzichten und den umliegenden Wald zu meiden. Bei einer Sichtung des Verdächtigen sei umgehend der Notruf 133 zu wählen. 5 Minuten berichtete in: Todesschütze weiter gesucht: Diese Bitte hat die Polizei nun. Die Polizei bat ausdrücklich darum, „keine Falschmeldungen“ über soziale Medien zu verbreiten. (APA, red. 02.11.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2024 um 12:03 Uhr aktualisiert